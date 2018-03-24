На реках и водохранилищах Украины ожидается постепенное ослабление ледостава, местами с разрушением и очищением ото льда. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.По данным Гидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья – разрушение и очистка от льда.При этом уточняется, что 25-26 марта на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.) ожидаются колебания уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8:00 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.А уже 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда...