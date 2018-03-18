Ученые расшифровали пророчество индейцев Хопи о конце света

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Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
"Ад и смерть": реальные подробности и последствия пожара в Кемерово
Российские Ту-142 выследили подлодки НАТО в Арктике
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Экономика
Новый вариант комсомольского "Суперджета" поддержал Владимир Путин
В Кабмине рассказали, как пересчитают пенсии украинцам
В Минсельхозе заявили, что урожай зерна составит не менее 100 млн тонн
Uber продает часть бизнеса конкуренту из Азии
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События
Большегруз перевернулся на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде вечером 25 марта
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до семи
Расследование пожара в ТЦ в Кемерове. Онлайн
СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове
Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
Социум
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Американцы сравнили Бузову с Бритни Спирс
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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