| | Hubble сфотографировал «звёздные ясли» в Малом Магеллановом Облаке
Наука

Hubble сфотографировал «звёздные ясли» в Малом Магеллановом Облаке

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