| | Медики назвали приправу, которую полезно добавлять в мед
Здоровье

Медики назвали приправу, которую полезно добавлять в мед

Медики назвали приправу, которую полезно добавлять в мед
Эта смесь помогает укрепить сердце и замедлить старение.

Ученые рассказали, почему стоит как можно чаще включать в свой рацион смесь меда с корицей. Подобное “блюдо” имеет множество преимуществ для здоровья, в том числе для сердечно-сосудистой системы, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.

Мед и корица полезны и как отдельные ингредиенты, имея продолжительную историю и используясь на протяжении столетий. В комбинации эти продукты помогают сохранять молодость, поскольку они богаты антиоксидантами и способны нейтрализовать свободные радикалы, замедляя таким образом старение.

Медово-коричная смесь весьма эффективна и в борьбе с различными инфекциями, поскольку отличается антибактериальными свойствами. Ее можно использовать при ангине, а также инфекциях почек и мочевого пузыря.

Смесь меда и корицы укрепляет сердечно-сосудистую систему. К примеру, мед усиливает приток к сердцу крови, а корица помогает снизить уровень плохого холестерина.

Читайте также: Врачи назвали два главных компонента для здоровья сердца

Кроме уже указанных преимуществ, медово-коричная смесь полезна для борьбы с лишним весом, поскольку мед служит отличной заменой сахара, а корица помогает снизить уровень последнего и ускоряет обмен веществ...

Еще по теме

Двадцать причин добавить в рацион корицу

Двадцать причин добавить в рацион корицу

20-01-2018, 17:48
Читать
Названо самое эффективное средство для работы сердца

Названо самое эффективное средство для работы сердца

17-12-2017, 15:01
Читать
Корица и мед — нераскрытая сокровищница полезных веществ

Корица и мед — нераскрытая сокровищница полезных веществ

26-10-2017, 13:20
Читать
Названо самое полезное средство для работы сердца

Названо самое полезное средство для работы сердца

23-05-2017, 00:15
Читать
Названы уникальные свойства корицы

Названы уникальные свойства корицы

13-01-2017, 14:42
Читать
Неожиданные полезные свойства корицы

Неожиданные полезные свойства корицы

10-12-2015, 22:33
Читать
Здоровье

Редактор раздела Здоровье
Написать на e-mail