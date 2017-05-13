| | Врачи назвали два главных компонента для здоровья сердца
Здоровье

Врачи назвали два главных компонента для здоровья сердца

Врачи назвали два главных компонента для здоровья сердца
Исследование провели американские учёные.

Журнал Endocrinology & Metabolism опубликовал результаты опытов, которые проводились сотрудниками из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса в США, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Healthy Style.

Благодаря этим экспериментам врачам удалось обусловить новый способ лечения болезней сердечно-сосудистой системы, сообщило издание.

Авторы данной работы проанализировали данные о состоянии здоровья более 10 тысяч взрослых мужчин и женщин, за которыми в течение 20 лет велись наблюдения. Анализ показал, что на состояние сердечной мышцы непосредственно влияют регулярно выполняемые физические упражнения в совокупности с приемом витамина D. Их комплекс, как заключили специалисты, помогает снизить вероятность возникновения инсультов и сердечных приступов.

Отметим, что почти одновременно с этим австралийские ученые из Университета Канберры заявили о необходимости простых физических упражнений в жизни людей, особенно пожилых.

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Изучив влияние факторов на здоровье мозга людей старше 50 лет, специалисты констатировали: простые, не требующие серьезных энергетических затрат физические упражнения помогают предотвратить возрастное ухудшение когнитивных способностей...

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Здоровье

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