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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
| «Толстушка» из Выксы похудела ради любимого мужа на 30 кг
Шоу-Биз и культура
«Толстушка» из Выксы похудела ради любимого мужа на 30 кг
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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