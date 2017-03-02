| | Ученые составили карту инвазивных растений
Социум

Ученые составили карту инвазивных растений

Ученые составили карту инвазивных растений



сегодня в 06:15
Какое инвазивное растение в России наиболее активно захватывает территории В России составили карту инвазивных растений, что явилось прорывом в исследовании чужеродных видов с их распределением по регионам, сообщает портал Метеовести со ссылкой на Springer Link.
Инвазивный – биологический вид, который вольно или невольно распространяется в результате деятельности человека, угрожает родному биологическому многообразию. Помимо человеческого фактора, на распространении сказываются климатические изменения и социально-экономические параметры территорий.
Международная группа ученых и местные экологи проделали огромную работу по изучению флоры в 45 российских регионах, что по охвату составило 83% площади нашей страны. Они насчитали 354 инвазивных вида.
Это видовое «богатство» изменяется в очень широком пределе. Если в Карелии «чужестранцы» отсутствуют, то в Калужской области их 71 вид – это максимально оккупированная территория. В среднем по регионам инвазивные растения встречаются в пределах 27 ± 17 видов.
Общая картина такова: в европейской части России насчитывается 277 чужеродных видов, в Сибири – 70, на Дальнем Востоке - 79.
Самый распространенный «захватчик» с точки зрения числа регионов, вошедших в список исследователей, оказался клён ясенелистный (кстати, во время прошлогоднего урагана в Москве он падал чаще других деревьев.).
Клен нашли в 34 регионах, мелколепестник канадский и элодею канадскую – в 30. Большинство инвазивных видов в России происходят из других частей Азии и Европы.
(Источник: www.meteovesti.ru)...

Еще по теме

Специалисты обращают внимание на опасность чужеродных растений

Специалисты обращают внимание на опасность чужеродных растений

2-03-2017, 13:10
Читать
13 видов птиц признаны вымершими - Русская планета

13 видов птиц признаны вымершими - Русская планета

13-12-2016, 13:33
Читать
В США пчел внесли в Красную книгу

В США пчел внесли в Красную книгу

19-11-2016, 01:29
Читать
Ученые: Инвазивные виды могут снизить распространение заболеваний

Ученые: Инвазивные виды могут снизить распространение заболеваний

23-09-2016, 03:06
Читать
В ЕС решили бороться с белками и сигнальным раком

В ЕС решили бороться с белками и сигнальным раком

5-01-2016, 22:04
Читать
Рижская дума приняла решение о создании новой программы по борьбе с борщев ...

Рижская дума приняла решение о создании новой программы по борьбе с борщев ...

13-09-2015, 12:48
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail