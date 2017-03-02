Ученые составили карту инвазивных растений

сегодня в 06:15В России составили карту инвазивных растений, что явилось прорывом в исследовании чужеродных видов с их распределением по регионам, сообщает портал Метеовести со ссылкой на Springer Link.Инвазивный – биологический вид, который вольно или невольно распространяется в результате деятельности человека, угрожает родному биологическому многообразию. Помимо человеческого фактора, на распространении сказываются климатические изменения и социально-экономические параметры территорий.Международная группа ученых и местные экологи проделали огромную работу по изучению флоры в 45 российских регионах, что по охвату составило 83% площади нашей страны. Они насчитали 354 инвазивных вида.Это видовое «богатство» изменяется в очень широком пределе. Если в Карелии «чужестранцы» отсутствуют, то в Калужской области их 71 вид – это максимально оккупированная территория. В среднем по регионам инвазивные растения встречаются в пределах 27 ± 17 видов.Общая картина такова: в европейской части России насчитывается 277 чужеродных видов, в Сибири – 70, на Дальнем Востоке - 79.Самый распространенный «захватчик» с точки зрения числа регионов, вошедших в список исследователей, оказался клён ясенелистный (кстати, во время прошлогоднего урагана в Москве он падал чаще других деревьев.).Клен нашли в 34 регионах, мелколепестник канадский и элодею канадскую – в 30. Большинство инвазивных видов в России происходят из других частей Азии и Европы.(Источник: www.meteovesti.ru)...