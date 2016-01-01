Красноярские спасатели работают на месте пожара в кемеровском ТЦ

Красноярские спасатели на вертолетах Ми-8 и Ил-76 вылетели разбирать последствия пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На место ЧП также отправили опергруппу и психологов. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра ГУ МЧС России.«Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжелому результату», — прокомментировал заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС Александр Еремеев.По его словам, в минувшее воскресенье в торговом центре было много народу. До сих пор точное число посетителей неизвестно.«Это существенно осложнило работу пожарных — где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымленность», — продолжил собеседник.Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта. По последним данным главы МЧС России Владимира Пучкова, жертвами возгорания стали 37 человек, без вести пропавшими числятся 69 человек, включая 41 ребенка. Еще 45 человек пострадали. Всего на месте ЧП работают 663 человека и 123 единицы техники.По числу погибших кемеровский пожар — один из шести крупнейших за 100 лет...