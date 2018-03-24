| | Цена нового Bugatti Chiron Sport составит более 3 миллионов долларов
Авто

Цена нового Bugatti Chiron Sport составит более 3 миллионов долларов

Цена нового Bugatti Chiron Sport составит более 3 миллионов долларов
Продажи автомобиля начнутся в конце этого года.

Презентация новой версии Bugatti Chiron с приставкой Sport пройдет в рамках международного автосалона в Нью-Йорке, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на AvtoDream.

Европейские покупатели уже смогли оценить версию для местного рынка на автосалоне в Женеве.

По сообщению зарубежных информационных изданий, американская версия суперкара обойдется покупателям в 3,26 млн долларов. На данный момент можно оформить предварительный заказ, а продажи новинки стартуют в США в конце года.

Читайте также: Украинские энтузиасты разработали интересный вездеход

Что же касается технических характеристик, то под капот гиперкара устанавливается двигатель W16, способный развить 1 500 л.с. мощности. Версия Sport стала легче обычного Chiron и при этом получила доработанное шасси...

Еще по теме

Bugatti Chiron Sport оценили в 3,26 миллиона долларов

Bugatti Chiron Sport оценили в 3,26 миллиона долларов

24-03-2018, 15:56
Читать
Облегчённый гиперкар: в Женеве представлен Bugatti Chiron Sport

Облегчённый гиперкар: в Женеве представлен Bugatti Chiron Sport

7-03-2018, 04:27
Читать
Bugatti Chiron может стать гибридом

Bugatti Chiron может стать гибридом

26-08-2016, 19:56
Читать
В Bugatti отказались от открытого гиперкара Chiron

В Bugatti отказались от открытого гиперкара Chiron

27-07-2016, 10:55
Читать
Bugatti Chiron сможет разгоняться до 467 километров в час

Bugatti Chiron сможет разгоняться до 467 километров в час

30-12-2015, 14:38
Читать
Суперкар Bugatti Chiron попался во время тестов

Суперкар Bugatti Chiron попался во время тестов

1-11-2015, 07:19
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail