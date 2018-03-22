Медики объяснили, как голод влияет на ощущение боли

Ученные заявили, что голод может встать на замену медицинским обезболивающим препаратам, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Аспекты.
Как выяснилось, нейрофизиологи не ожидали, что чувство голода сможет повлиять на физическую боль и сделать её практически неощутимой. После экспериментов над мышами выяснилось, что нехватка пищи сделала нескольких грызунов безразличными к ушибам на лапе, которую они повредили перед началом опытов.
AgRP-нейроны — клетки особой части гипоталамуса, одного из отделов мозга, притупляли боль. Эмбер Алхадефф со своей группой открыл эту взаимосвязь случайно. Они подвергли нейроны грызунов неким ретровирусам, заставившим клетки «включаться» и «выключаться» при облучении светом.
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Следующая задача ученых выяснить, есть ли похожая цепочка нейронов в человеческом мозге и поможет ли её активация блокировать чувство боли...