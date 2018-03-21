Ученые рассказали, как переход на летнее время нарушает работу сердечно-сосудистой системы

Специалисты в области медицины в очередной раз заявили о вреде перевода стрелок часов при так называемом переходе на летнее время. В это период людям важно прислушиваться к своему организму, так как изменения в графике бодрствования и сна чреваты нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на medikforum.ru.
Весной в ряде государств принято переводить часы на час вперёд, что предполагает утреннее пробуждение на час раньше привычного. Это практикуется достаточно долго, но по-прежнему вредит здоровью миллионов людей, отмечают учёные. Например, статистика свидетельствует, что в этот период случаи сердечных приступов возрастают на 10 %, так как человек пребывает в рабочем режиме, в то время как организм привык в данное время отдыхать. Риск сердечно-сосудистых заболеваний при переходе на летнее/зимнее время наиболее высок для людей, возраст которых перешёл за 65-летний рубеж. Это является одной из причин инсультов.
Опасения медиков подтверждает Нобелевская премия, врученная в прошлом году исследователю, изучавшему циркадные ритмы и биологические часы человека.
Учёные, занимающиеся астрономией, считают наиболее полезным для жителей земного шара жить по времени, приближенному к астрономическому. Ему соответствует зимнее время, отличающееся от первого одним часом, потому оно более всего подходит к внутренним ритмам человека. Лучи восходящего Солнца не только поднимают настроение, но и улучшают самочувствие, стимулируя организм, увеличивая его производительность и повышая сопротивляемость к различным недугам.
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Из-за перевода стрелок человек становится более раздражительным, у него может развиться бессонница, снизиться концентрация внимания. Чувство вялости, слабость и обострения имеющихся болезней являются спутниками перехода на летнее время. В этот период на автодорогах возрастает количество ДТП...