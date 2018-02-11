В Екатеринбурге предложили заменить снесенную башню проекцией - Русская планета

Активист из Екатеринбурга предлагает воспользоваться опытом Нью-Йорка. После разрушения башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке на их месте появилась световая инсталляция. Григорий Русаков считает, что световую проекцию можно поставить и на месте демонтированной телебашни. Он отметил, что таким образом у местных жителей останется память о сооружении, инсталляция украсит город ночью, к тому же такой проект не потребует больших затрат. Активист предлагает назвать ее «Стержень Екатеринбурга», передает «ФедералПресс»...