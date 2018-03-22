| | МИД РФ уличил Лондон в черном пиаре - Русская планета
Социум

МИД РФ уличил Лондон в черном пиаре - Русская планета

В деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери британские власти прибегают к черному пиару. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Лондон использует «концепцию антирекламы», поскольку у него не получается отстаивать собственные тезисы по данному делу. «Это – колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это – колоссальная авантюра», цитирует «ФедералПресс» заявление Захаровой в эфире телеканала «Россия 1». Ранее французский политик Марин Ле Пен назвала политику Европы в отношении России новой холодной войной...

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