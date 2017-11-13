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Социум

Саакашвили выступит свидетелем на суде против Порошенко - Русская планета

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он был успешно уличен в подготовке госпереворота. По словам Саакашвили, украинским властям в этом случае следует доводить начатое док конца – разрешить ему въезд в страну и предоставить возможность защищаться в суде. «Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко», - цитирует «ФедералПресс» запись Саакашвили в Facebook. Кроме того, он назвал Порошенко «дешевым вруном без чести и достоинства»...

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