| | Шавкат Мирзиёев проведет ряд встреч в рамках конференции по Афганистану
Политика

Шавкат Мирзиёев проведет ряд встреч в рамках конференции по Афганистану

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