| | Глава Прикамья предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру
Политика

Глава Прикамья предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Глава Прикамья предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру
По словам полпреда Михаила Бабича, самыми важными вопросами остаются эффективность системы проведения аукционов на понижение, критерии присвоения статуса обманутого дольщика и механизмы по расселению аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2015 года.Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, определение тарифов на подключение коммуникаций для строительных компаний нужно отдать в ведение региональных властей. «Нельзя сделать единый тариф для всей страны. Также регионы должны решать сами, какой тариф устанавливать: прямой или дифференцированный», — пояснил министр. Также в стране может появиться рейтинг строительных компаний, которые, в зависимости от репутации, будут согласовывать тарифы.Максим Решетников рассказал о фактах, имеющих место в регионе, когда после комплексной застройки территорий жители новых домов оказываются не обеспечены социальной инфраструктурой.В связи с этим он попросил рассмотреть возможность создания механизма, который бы позволил обязывать застройщиков возвести все необходимые социальные учреждения...

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