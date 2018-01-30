Глава Прикамья предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру

По словам полпреда Михаила Бабича, самыми важными вопросами остаются эффективность системы проведения аукционов на понижение, критерии присвоения статуса обманутого дольщика и механизмы по расселению аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2015 года.Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, определение тарифов на подключение коммуникаций для строительных компаний нужно отдать в ведение региональных властей. «Нельзя сделать единый тариф для всей страны. Также регионы должны решать сами, какой тариф устанавливать: прямой или дифференцированный», — пояснил министр. Также в стране может появиться рейтинг строительных компаний, которые, в зависимости от репутации, будут согласовывать тарифы.Максим Решетников рассказал о фактах, имеющих место в регионе, когда после комплексной застройки территорий жители новых домов оказываются не обеспечены социальной инфраструктурой.В связи с этим он попросил рассмотреть возможность создания механизма, который бы позволил обязывать застройщиков возвести все необходимые социальные учреждения...