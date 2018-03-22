| | Некляева и Статкевича отпустили из-под стражи
Политика

Некляева и Статкевича отпустили из-под стражи

Некляева и Статкевича отпустили из-под стражи
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Владимир Некляев, Николай Статкевич, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Вячеслав Сивчик и Леонид Кулаков о задержании которых ранее сообщали СМИ, были отпущены с ЦИП на Окрестина в воскресенье.Некляев, Сивчик и Винярский были задержаны 21 марта. Задержание Некляева связано с тем, что у него имелись ь неотбытые сутки ареста за несанкционированную уличную акцию, проведенную в ноябре 2017 года. Тогда по решению суда Некляев тогда получил 10 суток административного ареста. В этот же день были задержаны Сивчик и Винярский, которые также должны были отбывать наказание за прошлогодние несанкционированные акции.Все трое были доставлены в Центр изоляции правонарушителей ГУВД Минска на улице Окрестина.Статкевич был задержан 25 мата перед началом несанкционированной властями акции, приуроченной ко Дню Воли, на площади Якуба Коласа. Он призывал своих сторонников собраться 25 марта в День Воли на площади Якуба Коласа, чтобы оттуда пройти шествием к оперному театру. Данное мероприятие власти Минске не разрешили.Вечером 25 марта все оппозиционеры были отпущены...

Еще по теме

Статкевич задержан и находится на Окрестина

Статкевич задержан и находится на Окрестина

Вчера, 18:55
Читать
Оппозиционеру Винярскому, арестованному в среду, дали 10 суток ареста

Оппозиционеру Винярскому, арестованному в среду, дали 10 суток ареста

22-03-2018, 02:10
Читать
Акция оппозиции против учений

Акция оппозиции против учений "Запад-2017" завершилась мирно

9-09-2017, 03:40
Читать
Жена Николая Статкевича сообщила о его задержании

Жена Николая Статкевича сообщила о его задержании

27-08-2017, 02:50
Читать
ОМОН арестовали Некляева возле его дома в Минске

ОМОН арестовали Некляева возле его дома в Минске

6-05-2017, 13:05
Читать
В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты

В Беларуси задержали экс-кандидата в президенты

25-03-2017, 08:22
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail