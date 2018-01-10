Чиновники в Хабаровском крае получают почти 75 тысяч рублей в месяц

Сумма заработной платы зависит от места работы. Так, у сотрудников федеральных служб — почти 52 тысячи рублей в месяц, городских и районных администраций — 55,7 тысячи. Больше всего платят работникам краевого правительства — 111,5 тысячи. По сравнению с 2016 годом ежемесячные начисления увеличились в среднем на четыре процента.Всего в крае работает 11613 госслужащих, это чуть меньше одного процента от общей численности региона. А всего по Дальнему Востоку чиновники составляют четыре процента населения. Об этом сообщается на сайте федеральной службы государственной статистики.Среднемесячная заработная плата чиновников в Хабаровском крае на шесть тысяч больше, чем по всему Дальнему Востоку. Однако больше всего получают работники Чукотского округа — 112 тысяч рублей в месяц, на втором месте Магаданская область — почти 90 тысяч, далее Сахалинская — 83, Камчатский край — 82 и Якутия — 72. Меньше всего платят госслужащим в Приморье — 52 тысячи, в Амурской области — 45 и 40 в ЕАО, что на 27 тысяч меньше в среднем по Дальнему Востоку. По уровню заработной платы Хабаровский край находится на пятом месте среди остальных регионов. В среднем по России дальневосточники получают на 20 тысяч больше.Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» объём доходов казны Хабаровского края в 2017 году планировали увеличить более чем на 6,2 миллиарда рублей. Большую часть «прибавки» составили налоговые и неналоговые доходы — 5,8 миллиарда, то есть собственные доходы краевого бюджета. Так, налог на прибыль организаций вырос на 4,2 миллиарда, увеличились поступления от акцизов и налогов на добычу полезных ископаемых и на доходы физических лиц.Ранее агентство писало, что минимальная заработная плата на 2018 год зависит от района, в котором работает житель. Однако она не должна быть ниже МРОТ — с 1 января он составляет 9 489 рублей. В Охотском районе это 23 тысячи рублей, в Аяно-Майском — 21,8 тысячи, а в местностях, приравненных к территориям Крайнего Севера, — от 18 тысяч. В южных районах Хабаровского края размер минимальной зарплаты составляет 15 тысяч рублей...