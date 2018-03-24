Российского актера Райкина внесли в базу «Миротворца»

«Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым», – говорится в сообщении на странице проекта в Facebook.
Отмечается, что в 2017 году, несмотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя на территории Украины, его не вносили в «Чистилище» ввиду отсутствия каких либо подтверждений его противоправной деятельности.
Как сообщалось, 17 ноября 2017 года в Одессе активисты сорвали спектакль российского актера Райкина. Ворвавшиеся люди требовали отменить выступление актера, публично поддержавшего аннексию Крыма...