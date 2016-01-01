В Кемерово горит ТРЦ. Десятки погибших (видео)

"Тела ещё 14 погибших обнаружены в одном из залов кинотеатра в ТЦ. Всего количество жертв достигло 51 человека", - сообщает Mash.
Кроме того, отмечается, что по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" задержаны три человека.
Это владелица торгового центра Надежда Судденок, директор компании, отвечавшей за пожарную безопасность Соболев и директор еще одной компании Никитин.
Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра, ориентировочно в батутной комнате.
Из горящего знания до сих пор приходят СМС с призывами о помощи, но пожарные не могут добраться до пропавших без вести людей.
Данные о погибших и пропавших без вести не окончательные и постоянно уточняются.
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