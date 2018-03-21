| | Директор завода «Укроборонпрома» пытался дать взятку прокурору
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Директор завода «Укроборонпрома» пытался дать взятку прокурору

В воскресенье, 25 марта, военной прокуратурой Южного региона Украины совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области, службой безопасности и режима концерна «Укроборонпром» на попытке подкупа прокурора военной прокуратуры Николаевского гарнизона разоблачен директор государственного предприятия «Харьковский завод транспортного оборудования «Укроборонпром», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты денежных средств тогдашний генеральный директор ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», а ныне - директор ГП «Харьковский завод транспортного оборудования «Укроборонпром» предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн.
Непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки, директор, который, видимо, привычным для него способом пожелал «решить вопрос», был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.
Военной прокуратурой гарнизона решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается...

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