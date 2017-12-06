| | Лидер «Голден Стэйт» пропустит первый раунд плей-офф
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Лидер «Голден Стэйт» пропустит первый раунд плей-офф

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