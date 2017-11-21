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Шоу-Биз и культура

Наталья Могилевская порадовала свежим фото

Наталья Могилевская порадовала свежим фото
Украинская певица осчастливила поклонников новым селфи.

Свое селфи Наталья подписала кратко: "Вот такая уж весна Красивые фото, в гостях в Запорожье - люблю этот дом!".
В ответ она получила массу приятных сообщений и вот только некоторые из них: "Ты невероятно красивая)) Очень светлая и тёплая фотография!", "Бомбезная!!! Очень идут очки и весь образ дополняет Вас!", "Натали! Вы супер!", "НАТАША, ТЫ СУПЕР!".

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Не прошло и дня, как новое фото Натальи Могилевской залайкали ее фолловеры, нажав на сердечко под ним 23 с лишним тысячи раз.

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