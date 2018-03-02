Леся Никитюк выставила напоказ соблазнительное фото

На своей страничке в соцсети Леся Никитюк не так часто делится фотографиями, на которых она запечатлена в купальнике или нижнем белье. Поэтому ее фолловеры с нетерпением ждут подобных снимков и каждый раз осыпают их лайками, а саму теле-звезду - комплиментами.Подписала Леся новые фотки так: "От що робить зі мною твоя любов влюбилась і афігела! Девушкиу вас тоже так? Влюбились И афигели?".Телеведущую искупали в комплиментах за роскошный образ и, конечно же, чувство юмора, которым она похвасталась на втором снимке....