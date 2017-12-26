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Шоу-Биз и культура

Камалия показала красавиц-дочерей

Камалия показала красавиц-дочерей
Певица порадовала фанатов новыми фотографиями своих дочек.

Арабеллу и Мирабеллу сфотографировали на мероприятии "Человек года", которое прошло накануне в Киеве. Снимками Камалия поделилась в Инстаграме и Фейсбуке.

Фото очаровательной Мирабеллы ее звездная мама подписала так: "Моя принцесса Мирабелла вчера на церемонии вручения наград «Человек года».", а под снимком с симпатичной Арабеллой Камалия оставила такое сообщение: "Моя принцесса Арабелла вчера на церемонии вручения наград «Человек года».".

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Также, Камалия показала в соцсетях свежее семейное фото, на котором она запечатлена с дочками и мужем на том же торжественном мероприятии.

Камалия показала красавиц-дочерей

Камалия показала красавиц-дочерей

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