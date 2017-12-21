Катя Осадчая рискнула сфоткаться без макияжа

Катя Осадчая сфотографировалась в пуховике и вязанной шапке, не имея на своем лице ни капли косметики.Подписала Катерина свое новое фото таким образом: "Сьгодні вперше відчули наближення весни, ще трохи і знімемо шапки))".Подписчики по-разному восприняли естественный образ Кати Осадчей, некоторые даже не смогли скрыть своего разочарования, но это не помешало 33 с лишним тысячам человек поставить лайк телеведущей."Красивая! Тебе не нужен грим!", "Красуня!!", "Катя, супер виглядаєте!", "Без макияжа такая нежная)" - в таких комплиментах искупали Катю Осадчую ее фолловеры....