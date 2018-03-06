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Шоу-Биз и культура

Саша Педан поделился трогательным семейным фото

Саша Педан поделился трогательным семейным фото
Телеведущий показал, как выросла его дочь.

Александр Педан сфотографировался со своей довольно-таки взрослой дочерью и поделился этой фотографией в социальной сети.

Подписал телеведущий атмосферный семейный кадр так: "Мені пощастило, в нашій сім’Ї два Дня Народження поспіль! Масяня! Педан Лєра! З одного боку, мені не віриться, що тобі вже 13 років, бо для мене ти маленька дівчинка, до якої я завжди прийду на допомогу, а з іншого ти вже виглядаєш, як доросла красуня, і щоб мене не сварили в коментарях, доводиться писати #цемоядонькаанетещовиподумали Лєруська, з Днем Народження! Я зроблю все і навіть більше, щоб ти була хеппі!".

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Подписчики Саши присоединились к поздравлениям для его дочки, а также отметили, что она очень похожа на своего папу.

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