Саша Педан поделился трогательным семейным фото

Александр Педан сфотографировался со своей довольно-таки взрослой дочерью и поделился этой фотографией в социальной сети.Подписал телеведущий атмосферный семейный кадр так: "Мені пощастило, в нашій сім’Ї два Дня Народження поспіль! Масяня! Педан Лєра! З одного боку, мені не віриться, що тобі вже 13 років, бо для мене ти маленька дівчинка, до якої я завжди прийду на допомогу, а з іншого ти вже виглядаєш, як доросла красуня, і щоб мене не сварили в коментарях, доводиться писати #цемоядонькаанетещовиподумали Лєруська, з Днем Народження! Я зроблю все і навіть більше, щоб ти була хеппі!".Подписчики Саши присоединились к поздравлениям для его дочки, а также отметили, что она очень похожа на своего папу....