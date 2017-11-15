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Шоу-Биз и культура

Татьяна Денисова восхитила Сеть стильным образом

Татьяна Денисова восхитила Сеть стильным образом
Экс-судья шоу "Танцюють всі" порадовала поклонников свежими фото.

На своей страничке в Инстаграме Татьяна Денисова поделилась свежими фотографиями, никак их не подписав, но зато восхитив собой подписчиков.

В комментариях, как всегда, стильную и красивую Татьяну искупали в комплиментах: "Шикарнейшая женщина!", "КОРОЛЕВА!!!!", "Элегантная и с перчинкой!))", "Красотка! Вам нет равных!)".

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За ночь новые фотки Татьяны Денисовой оценили более 25 тысяч инстаграм-пользователей, на которых она произвела нереальное впечатление.

Татьяна Денисова восхитила Сеть стильным образом

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