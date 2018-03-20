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Шоу-Биз и культура

Регина Тодоренко объяснила, как ей навредили татуировки

Регина Тодоренко объяснила, как ей навредили татуировки
Рисунки на теле повлияли на актёрскую карьеру ведущей.

Экс-ведущая проекта «Орел и Решка», ведущая программы «Мейкаперы» на канале «Пятница!» Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм рассказала о своих татуировках. По ее словам, она очень любит рисунки на теле, но однажды они лишили ее работы, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Вероятно.

В то время Регина пробовалась на роль в кино. По словам Тодоренко, кастинг проходил отлично – она понравилась продюсерам, и сама была под впечатлением от проекта. Дело шло к договоренностям по поводу дней съемок, как вдруг у ведущей спросили, если ли у нее тату. Получив положительный ответ, создатели проекта сообщили, что, к сожалению, Регину на роль не возьмут – «каждая минута съемочного дня слишком дорога для того, чтобы закрашивать татуировки».

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«Моя карьера в кино могла закончиться не начавшись, – написала в заключение Тодоренко. – Может, когда-нибудь в кино понадобится девушка с тату похожая на меня. В общем, помните, что легче нарисовать тату на чистом теле, чем стараться исправить его и тратить на это время. Всегда думайте наперёд», — написала Регина...

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