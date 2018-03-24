Президент Афганистана прибыл в Узбекистан

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 26 марта Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани прибыл в нашу страну с рабочим визитом.В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова высокопоставленного гостя встретил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Как сообщалось ранее, сегодня Президенты Узбекистана и Афганистана проведут встречу, а завтра главы двух государств выступят на церемонии открытия Ташкентской Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие»...