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Политика

Президент Афганистана прибыл в Узбекистан

Президент Афганистана прибыл в Узбекистан
По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 26 марта Президент Исламской Республики Афганистан Мухаммад Ашраф Гани прибыл в нашу страну с рабочим визитом.В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова высокопоставленного гостя встретил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Как сообщалось ранее, сегодня Президенты Узбекистана и Афганистана проведут встречу, а завтра главы двух государств выступят на церемонии открытия Ташкентской Международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие»...

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Политика

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