Чехия вышлет российских \"незадекларированных разведчиков\"

Ранее в четверг чешский премьер на полях саммита ЕС в Брюсселе заявил журналистам, что намерен рассмотреть вопрос о возможной высылке из Праги в знак солидарности с Великобританией по «делу Солсбери» нескольких российских дипломатов в понедельник во время встречи с главой МИД Мартином Стропницким и некоторыми другими министрами.«Уже само по себе обозначение “дипломат” (в связи с разговорами о высылке) неправильное. На самом деле это люди, которых называют “незадекларированными разведчиками”. В Чехии их, вроде бы, больше всего в Европе», — написал в соцсети Бабиш.«А если кто-то думает, что они делают что-то хорошее для нашей страны, то он скверно заблуждается. К тому же российская сторона скандально обвинила нас в том, что этот яд “Новичок” якобы производится у нас. Это бессовестная ложь», — добавил премьер.По словам Бабиша, Великобритания может рассчитывать на поддержку Чехии.Хотя она (Великобритания) и выходит из состава Евросоюза, мы должны все сделать для того, чтобы Европа осталась сильной и единой. К тому же Британия является видным членом НАТО и, с точки зрения европейской и трансатлантической безопасности — важным партнером для Чехии. Так что, повторяю, Британию мы должны поддержать.Андрей Бабишпремьер-министр ЧехииВ свою очередь, пресс-служба Пражского града сообщила, что президент Милош Земан примет в четверг по вопросу о возможной высылке из республики российских дипломатов главу МИД Мартина Стропницкого.По данным чешских СМИ, в посольстве РФ в Праге работают 122 человека, из которых 45 являются дипломатами. В докладе республиканской Службы безопасности и информации (контрразведки) за 2016 год утверждается, что значительная часть сотрудников посольства представляет спецслужбы РФ.В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.Представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении Скрипаля в Британии, заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта “Новичок”, … эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос».Фигурирование Чехии и Словакии в списке стран — возможных источников отравляющего вещества, использованного против Скрипаля, связано с химической промышленностью бывшей Чехословакии, к Братиславе и Праге претензий нет, заявил ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.Он отметил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны...