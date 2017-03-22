Евгений Куйвашев распорядился о проведении субботников в муниципалитетах Свердловской области

По поручению губернатора, массовые мероприятия по санитарной очистке территорий и приведению их в надлежащее после зимы состояние пройдут с 1 по 30 апреля.До этого времени, пояснили в региональном МинЖКХ, органам местного самоуправления необходимо провести организационные мероприятия по вывозу скопившегося мусора на объекты размещения твердых коммунальных отходов, разработать графики проведения субботников для организаций и жителей, а также определить ответственных за своевременность и качество выполнения работ.«Проведение субботников давно стало неотъемлемой частью нашей жизни, традицией, на которой воспитано ни одно поколение россиян, традицией, объединяющей всех нас одной целью — сделать наши населенные пункты чистыми, ухоженными и уютными. Особенно это важно сегодня, когда регион приступил к реализации масштабной программы по формированию комфортной городской среды. Субботник — хороший повод начать это большое дело с самого малого: наведения чистоты не только на улицах и площадях городов, но и в своих дворах и придомовых территориях» — отметил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.© Служба новостей «АПИ»...