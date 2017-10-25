| | Юрий Чайка привезет в Екатеринбург федеральный "десант"
Политика

Юрий Чайка привезет в Екатеринбург федеральный "десант"

Юрий Чайка привезет в Екатеринбург федеральный \"десант\"
Генпрокурор РФ Юрий Чайка посетит Екатеринбург. Визит высокопоставленного силовика запланирован на 29 и 30 марта.Ожидается, что вместе с Чайкой уральскую столицу посетят министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр открытого правительства Михаил Абызов, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов и другие чиновники.Подробная программа визита генпрокурора пока не разглашается. Предполагается, что 30 марта он примет участие в совещании по защите прав инвесторов на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, передает «Уралинформбюро».Предыдущий визит Юрия Чайки в Екатеринбург состоялся в октябре 2017 года. Тогда он провел совещание с прокурорами Урала, Сибири и Дальнего Востока на тему цифровой трансформации прокуратуры России...

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