Российское ПВО готовится отразить массированное вторжение

Российская ПВО всегда была одной из сильнейших сторон отечественных Вооруженных сил. В НАТО признают, что не в состоянии прорвать ее без серьезнейших потерь.На днях в Астраханской области прошли очередные учения Войск противовоздушной обороны. Полк, вооруженный зенитно-ракетными системами (ЗРС) С-300 "Фаворит", отразил массированный налет авиации и крылатых ракет условного противника.По данным прессы, такие учения включают в себя учебно-боевые стрельбы и собственно, боевые. Как првиало, в роли агрессора выступает своя же авиация, отрабатывающая прорыв или преодоление системы ПВО.Как пояснил полковник запаса Михаил Ходаренок, много лет прослуживший в войсках ПВО, на этом этапе "командование ставит зенитчикам сложные задачи, имитирует работу электронных помех и так далее. Это для того, чтобы они не растерялись в настоящем бою".На втором этапе авиация уходит в сторону, а с земли запускаются мишени. Боевые расчеты принимают информацию и выполняют пуск. Отмечается, что в реальном бою промах может стать фатальным для целой войсковой группировки, если противнику удастся уничтожить, например, важный командный пункт.Согласно Военной доктрине России, зенитно-ракетные системы большой дальности рассматриваются как самостоятельная часть единого боевого организма. Их главная задача - совместно с авиацией и ЗРК меньшего радиуса действия завоевать и удержать господство в воздухе.Стоит добавить, что российская авиабаза Хмеймим в Сирии - это ПВО в миниатюре Дальние подступы к ней охраняют ЗРС С-400. Второй эшелон - морские комплексы С-300 "Форт", установленные на ракетных крейсерах "Москва" и "Варяг", попеременно сменяющих друг друга на боевом дежурстве в восточной части Средиземного моря, а также сирийские сухопутные ЗРК "Бук-М2Э".Также ее охраняют сирийские ЗРС С-125 "Печора-2М" и российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", прикрывающие сам аэродром и позиции С-400.По словам Ходаренка, даже самая совершенная и многочисленная система ПВО при массированном ударе не в состоянии полностью уничтожить все цели. Она должна защитить охраняемый объект и предотвратить удары по нему.На сегодняшний день лучшая российская ЗРС - это система С-400 "Триумф". Ее возможностей хватает для борьбы с любыми существующими аэродинамическими целями - самолетами, вертолетами, беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами на дальностях до 400 километров и на высотах до 30 километров.При этом российские ученые в ближайшее время презентуют новое оружие - ЗРС С-500 "Прометей", заступающем на боевое дежурство к 2020 году, которое станет основой российской ПВО дальнего действия.Сообщается, что С-500 сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду. Радиус действия нового оружия достигает 500 километров. Так что российской армии есть чем гордиться и на что опираться в будущем...