Маргвелашвили: Лукашенко заботится, чтобы его страну не разворовывали

В интервью белорусскому телеканалу ОНТ президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили рассказал, какие качества Александра Лукашенко позволили лидерам двух стран установить дружеский формат взаимоотношений.«Когда ты говоришь с президентом Беларуси, ты говоришь о том, как сделать жизнь рядового белоруса лучше, как сделать жизнь рядового гражданина Грузии лучше. Это особенно для меня интересно», — подчеркнул Маргвелашвили.По словам грузинского лидера, благодаря таким приоритетам в общении двум президентам удалось найти общие подходы и общий язык, что и позволило подписать «целую библиотеку договоров», которые последовали за эмоцией — как изменить жизнь рядовых граждан к лучшему.«Александр Лукашенко — это человек, который заботится о том, чтобы его страну не разворовывали. И что особенно комфортно, это то, что белорусы так открыты в обмене опытом и открыты, чтобы поделиться достижениями», — сказал Маргвелашвили.Грузинского лидера впечатлило то, что белорусы не смотрят на Грузию, как на рынок, который нужно «до конца употребить», а смотрят, как на партнёров. Кроме того, не в последнюю очередь впечатлил и большой личный опыт Лукашенко как президента.«Это человек, который встречался со столькими лидерами и имеет отличные отношения с десятками лидеров мирового масштаба. Человек, который делится с тобой этим опытом», — отметил Маргвелашвили.Президент Грузии также отметил, что на официальном ужине в честь визита президента Беларуси на стол подавали белорусскую картошку, но про разницу во вкусе «надо спросить у Александра Григорьевича».«На официальном ужине мы именно белорусскую картошку подавали. Ту картошку, которую мне прислал Александр Григорьевич, чтобы мы ее посадили. Вот мы уже эту картошку на ужине и подали», — сказал Маргвелашвили...