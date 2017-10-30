Депутаты в Приморье скрыли многомиллионные доходы

Депутаты Думы Уссурийского городского округа проигнорировали требования антикоррупционного законодательства и скрыли многомиллионные доходы. По инициативе прокуратуры их полномочия досрочно прекращены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.Уссурийской городской прокуратурой в июне 2016 года проведена проверка исполнения депутатами Думы УГО требований законодательства о противодействии коррупции. Три депутата представили неполные либо недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Избранники народа не задекларировали сведения о денежных средствах на общую сумму свыше 80 миллионов рублей, о собственности в виде земельного участка, об имеющихся ценных бумагах на сумму около 60 миллионов рублей.Городским прокурором внесено в Думу округа требование о применении мер ответственности в отношении депутатов-нарушителей в соответствии с пунктом 7.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Закон гласит, что полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей установленных законодательством о коррупции.Представление прокурора не было удовлетворено.В связи с этим прокурор обратился в суд с административным иском, по результатам рассмотрения которого районный суд возложил на Думу УГО обязанность рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения закона. Однако после очередного заседания Думы в апреле 2017 года полномочия депутатов так и не были прекращены.Считая такое бездействие Думы городского округа незаконным, прокурор обратился в суд уже с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших закон, в судебном порядке.Уссурийским районным судом иск прокурора был удовлетворён. Решением суда постановлено считать прекращёнными полномочия трех депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.На минувшей неделе Приморский краевой суд оставил указанное решение районного суда без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.Решение суда вступило в законную силу.Читайте самые интересные новости Приморья в Telegram-канале РИА VladNews...