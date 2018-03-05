Названы украинские города, которые могут начать сотрудничать с Ryanair

В обозримом будущем ирландский лоукостер Ryanair намерен расширить сетку полетов из Украины, добавив в нее еще четыре города к анонсированным ранее Киеву и Львову, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Апостроф.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По словам министра, речь идет о следющих городах: Одесса, Харьков, Херсон, Днепр.
"Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днепр", - сообщил глава Мининфраструктуры.
Напомним, на первом этапе авиакомпания будет осуществлять рейсы из двух украинских аэропортов: Киева (Борисполь) и Львова. Переговоры между Ryanair и "Борисполем" успешно завершились на прошлой неделе.
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Накануне также стали известны детали рейсов, которые ирландский авиаперевозчик Ryanair будет выполнять из Украины...