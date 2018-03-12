В Белой Церкви улица превратилась в большое «озеро»

В Белой Церкви Киевской области на одной из улиц произошло подтопление, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в ГС ЧС Киевской области, 26 марта в 15:09 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о подтоплении трех частных жилых дворов и проезжей части бульвара Княгини Ольги.
На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части города Белая Церковь. Откачка воды продолжается.
Напомним, в середине марта серьезное ЧП из-за таяния снега произошло в Киево-Святошинском районе. Между селами Крюковщина и Тарасовка затопило дорогу – машины погружались в воду по самую крышу.
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В соцсетях местные жители выкладывали жуткие фотографии. Проезд по затопленной дороге оказался полностью заблокирован. А те авто, которые таки рисковали преодолеть водное препятствие, просто тонули в гигантской луже. Водители вылезали и садились на крыши машин.
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