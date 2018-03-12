| | В Белой Церкви улица превратилась в большое «озеро»
Социум

В Белой Церкви улица превратилась в большое «озеро»

В Белой Церкви улица превратилась в большое «озеро»
Воду продолжают откачивать.

В Белой Церкви Киевской области на одной из улиц произошло подтопление, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

Как сообщили в ГС ЧС Киевской области, 26 марта в 15:09 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о подтоплении трех частных жилых дворов и проезжей части бульвара Княгини Ольги.

На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части города Белая Церковь. Откачка воды продолжается.

Напомним, в середине марта серьезное ЧП из-за таяния снега произошло в Киево-Святошинском районе. Между селами Крюковщина и Тарасовка затопило дорогу – машины погружались в воду по самую крышу.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

В соцсетях местные жители выкладывали жуткие фотографии. Проезд по затопленной дороге оказался полностью заблокирован. А те авто, которые таки рисковали преодолеть водное препятствие, просто тонули в гигантской луже. Водители вылезали и садились на крыши машин.

...

Еще по теме

На Киевщине из-за таяния снега затопило дом

На Киевщине из-за таяния снега затопило дом

12-03-2018, 14:30
Читать
На Киевщине мужчина погиб в ДТП

На Киевщине мужчина погиб в ДТП

8-03-2018, 19:39
Читать
На Киевщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина

На Киевщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина

5-09-2017, 19:11
Читать
Маршрутка сгорела дотла на Киевщине

Маршрутка сгорела дотла на Киевщине

13-09-2016, 14:41
Читать
В Киево-Святошинском районе на штрафплощадке сгорели шесть автомобилей

В Киево-Святошинском районе на штрафплощадке сгорели шесть автомобилей

16-07-2016, 16:13
Читать
В Броварах маршрутка с пассажирами врезалась в ворота

В Броварах маршрутка с пассажирами врезалась в ворота

10-01-2016, 15:25
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail