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Социум

В Киеве ночные троллейбусы временно изменят маршрут

В Киеве ночные троллейбусы временно изменят маршрут
Будут проводить ремонтные работы.

В ночь на 27- 28 марта изменено движение некоторых троллейбусных маршрутов, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.

«С 1:20 до 05:00 изменено движение троллейбусных маршрутов 92н, 93Н в связи с выполнением тросовых работ контактной сети возле станции метро «Нивки»», - говорится в сообщении.

На указанный период движение троллейбусов организовано по схемам:

- маршрут 92н: железнодорожный вокзал «Южный» - ул. Победы - ул. Довженко - ул. Елены Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. Стеценко - Интернациональная пл. - ул. Маршала Гречко - ул. свободы; просп. Свободы - Интернациональная пл. - ул. Стеценко - ул. В. Черновола - Воздухофлотский просп. - железнодорожный вокзал «Южный»;

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- маршрут 93Н закрывается с 1:20...

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