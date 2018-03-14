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Социум

Стало известно, когда в Киеве выберут талисман города

Стало известно, когда в Киеве выберут талисман города
Победителя выберут в три этапа.
Талисман Киева намерены выбрать этим летом, передает Киевские Ведомости со ссылкой на 44.ua.

"В Киеве проходит конкурс на талисман столицы, который будет выбран 6 июля 2018 года. Подписано соответствующее распоряжение КГГА. Целью Конкурса является формирование и поддержание положительного имиджа украинской столицы. Избрание талисмана города усилит популяризацию Киева как современного европейского города на международной туристической арене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Конкурс будет проходить в 3 этапа:

I этап - принятие конкурсных работ и определение 10 лучших работ путем голосования жюри. Пройдет с 19.03.2018 до 20.05.2018 (62 дня).

II этап - онлайн-голосование за работы, отобранные на первом этапе. Пройдет с 24.05.2018 до 25.06.2018 (32 дня).

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III этап - определение лучшей работы среди отобранных на втором этапе. Этот этап продлится с 25.06.2018 до 06.07.2018 (11 дней)...

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