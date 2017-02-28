В Киеве зафиксировали метеорологическую весну

В субботу, 24 марта, в Киев пришла метеорологическая весна, передает Киевские Ведомости со ссылкой на strana.ua.
"Метеорологическая весна уже наступила, мы зафиксировали это в субботу, 24 марта", - сообщили в Центральной геофизической лаборатории им. Бориса Срезневского.
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Также климатологи отметили, что, несмотря на морозную погоду в Киеве, температурных рекордов нынешнего марта зафиксировано не было. Самым холодным днем месяца было 7 марта, тогда температура воздуха опускалась до -25 градусов...