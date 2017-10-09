По Киеву разъезжала маршрутка без дверей

В понедельник утром в Киеве на проспекте Соборности пассажиры сфотографировали "покалеченную" маршрутку №205 (Индустриальный путепровод – Дарницкая площадь), передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
В маршрутке отвалилась задняя дверь – на фото видно, что она лежит рядом с автобусом на асфальте.
Ранее стали известны подробности курьеза с маршруткой в Киеве, в которой установили двери, как в туалете.
Напомним, столичные маршруточники удивили киевлян, выпустив на маршрут №475 (завод "Буревестник" – ст. м. "Позняки") автобус "Богдан", в котором вместо обычной входной двери, приспособили двери белого цвета, которые ставят в ванных комнатах или туалетах.
"Я думал, что у меня галлюцинации, когда увидел этот автобус", – говорит киевлянин Олег Журавлев.
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"Мы ужесточим проверки перевозчиков. Очень часто вместо стекла они используют металл и обычную фанеру, закрывая ими проемы в дверях, поскольку набирают в салон столько пассажиров, что стекла не выдерживают и выдавливаются. Киевлян должны обслуживать на комфортных автобусах, а некоторые перевозчики экономят средства и нарушают всевозможные правила. За это им грозит наказание вплоть до лишения лицензии", – сообщили нам в службе перевозок...