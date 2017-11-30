В центре Киева ограничат движение всех видов транспорта

31 марта на Софиевской площади в Киеве откроется фестиваль «Французская весна в Украине», передает Киевские Ведомости со ссылкой на videoprobki.
В связи с этим, 31 марта с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспортных средств на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) и в переулке Рыльского. Проезд транспорта на ул. Крещатик будет разрешён.
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Также в установленном порядке будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, который курсирует указанными улицами, о чем будет сообщено дополнительно...