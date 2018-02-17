В Киеве автохам заблокировал доступ к подъезду

В Киеве на улице Ереванской водитель "Фольксваген Туарег" № АА9822PI припарковался прямо перед подъездом, на пешеходной дорожке, передает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК.
"Запечатал подъезд с живыми людьми. В Киеве на Ереванской водитель Фольксваген Туарег АА9822PI припарковался прямо перед подъездом, на пешеходной дорожке. Для эвакуации нищебродов из подъезда остался проход сантиметров 30. Ну что, давайте, граждане, оправдываем:
"Кому он мешает?"
"Завидуешь"
"Хотел срать"
"Жена рожала"
"Рожал"
"Умирала прабабка", - написал Антонов.
"А ему надо", - иронично написал Андрей Прудченко.
"Ключом по лакокрасочному будет справедливо", - отреагировал Эдуард Сух.
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"Ну, есть же лопата, ломик", - написал Танита Сафраневский.
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