| | В Киеве автохам заблокировал доступ к подъезду
Социум

В Киеве автохам заблокировал доступ к подъезду

В Киеве автохам заблокировал доступ к подъезду
Проход был полностью перекрыт.

В Киеве на улице Ереванской водитель "Фольксваген Туарег" № АА9822PI припарковался прямо перед подъездом, на пешеходной дорожке, передает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК.

"Запечатал подъезд с живыми людьми. В Киеве на Ереванской водитель Фольксваген Туарег АА9822PI припарковался прямо перед подъездом, на пешеходной дорожке. Для эвакуации нищебродов из подъезда остался проход сантиметров 30. Ну что, давайте, граждане, оправдываем:
"Кому он мешает?"
"Завидуешь"
"Хотел срать"
"Жена рожала"
"Рожал"
"Умирала прабабка", - написал Антонов.

В Киеве автохам заблокировал доступ к подъезду

В Киеве автохам заблокировал доступ к подъезду


"А ему надо", - иронично написал Андрей Прудченко.

"Ключом по лакокрасочному будет справедливо", - отреагировал Эдуард Сух.

Читайте также: В центре Киева автохам заблокировал дорогу гражданину Польши

"Ну, есть же лопата, ломик", - написал Танита Сафраневский.

...

Еще по теме

В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки

В Киеве автохам припарковался прямо возле общественной остановки

17-02-2018, 20:15
Читать
Припарковался и уснул: сеть возмутил наглый автохам в Киеве

Припарковался и уснул: сеть возмутил наглый автохам в Киеве

5-02-2018, 21:55
Читать
В центре Киева автохам заблокировал дорогу гражданину Польши

В центре Киева автохам заблокировал дорогу гражданину Польши

29-01-2018, 19:15
Читать
В Киеве автохам оставил машину прямо на дороге

В Киеве автохам оставил машину прямо на дороге

5-01-2018, 18:04
Читать
В Киеве автохам припарковался прямо на клумбе

В Киеве автохам припарковался прямо на клумбе

18-12-2017, 16:20
Читать
В Киеве автохам припарковался прямо на «зебре»

В Киеве автохам припарковался прямо на «зебре»

13-12-2017, 19:18
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail