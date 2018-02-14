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Социум

В Киеве врачам будут платить по новой системе

В Киеве врачам будут платить по новой системе
Зарплата будет зависеть от количества пациентов.
В Киеве врачам перестанут платить ставку. Об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает Киевские Ведомости со ссылкой на 44.ua.

“Государство будет платить уже не за ставку, как на сегодня, а за конкретно пациентов. Деньги ходят за пациентом, он получает свою заработную плату”, - сказала Гинзбург.

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Отмечается, что такие изменения происходят в рамках проекта “Выбери врача”. К таким врачам относятся семейные врачи, педиатры и терапевты...

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