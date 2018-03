Китайская компания построит в Лаосе завод по переработке отходов сельского хозяйства в биоудобрения

сегодн€ в 10:05ћинистерство сельского и лесного хоз€йства Ћаоса в сотрудничестве с китайской компанией Hunan Jinye Zhongwang Technology Co , Ltd и местной компанией Xuanye Co., Ltd создаст модульный завод по переработке сельскохоз€йственных отходов в органические и биологические удобрени€ дл€ развити€ экологически чистого хоз€йства в Ћаосе, сообщила газета Vientiane Times.ћинистерство сельского хоз€йства Ћаоса в насто€щее врем€ поощр€ет местных фермеров внедр€ть методы органического сельского хоз€йства и производить больше органической продукции как дл€ обеспечени€ безопасности пищевых продуктов на внутреннем рынке, так и с целью повышени€ качества продукции растениеводства, идущей на экспорт, - рис, овощи, чай, кофе.“ем не менее, в стране фермерам не хватает органических подкормок дл€ выращивани€ эко-урожаев, поскольку большинство удобрений импортируетс€ из соседних стран.итайска€ компани€ в рамках совместного проекта предлагает изучить возможности преобразовать в биоудобрени€ растительные отходы после выращивани€ овощей, маниоки, сахарного тростника и построить завод в ближайшее врем€.(»сточник: www.xinhuanet.com)...