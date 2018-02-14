| | Китайская компания построит в Лаосе завод по переработке отходов сельского хозяйства в биоудобрения
Социум

Китайская компания построит в Лаосе завод по переработке отходов сельского хозяйства в биоудобрения

Китайская компания построит в Лаосе завод по переработке отходов сельского хозяйства в биоудобрения



сегодня в 10:05
Китайские предприниматели готовы бороться за экологию не только у себя на родине, но и поделиться технологиями охраны окружающей среды со всем миром Министерство сельского и лесного хозяйства Лаоса в сотрудничестве с китайской компанией Hunan Jinye Zhongwang Technology Co , Ltd и местной компанией Xuanye Co., Ltd создаст модульный завод по переработке сельскохозяйственных отходов в органические и биологические удобрения для развития экологически чистого хозяйства в Лаосе, сообщила газета Vientiane Times.
Министерство сельского хозяйства Лаоса в настоящее время поощряет местных фермеров внедрять методы органического сельского хозяйства и производить больше органической продукции как для обеспечения безопасности пищевых продуктов на внутреннем рынке, так и с целью повышения качества продукции растениеводства, идущей на экспорт, - рис, овощи, чай, кофе.
Тем не менее, в стране фермерам не хватает органических подкормок для выращивания эко-урожаев, поскольку большинство удобрений импортируется из соседних стран.
Китайская компания в рамках совместного проекта предлагает изучить возможности преобразовать в биоудобрения растительные отходы после выращивания овощей, маниоки, сахарного тростника и построить завод в ближайшее время.
(Источник: www.xinhuanet.com)...

Еще по теме

Мирзиёев разделил министерство сельского и водного хозяйства

Мирзиёев разделил министерство сельского и водного хозяйства

14-02-2018, 08:53
Читать
Китай берет курс на биологизацию сельского хозяйства

Китай берет курс на биологизацию сельского хозяйства

2-01-2018, 12:50
Читать
Россия и Китай обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства

Россия и Китай обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства

20-07-2017, 23:40
Читать
Министр сельского хозяйства пообещал накормить мир российской органикой

Министр сельского хозяйства пообещал накормить мир российской органикой

29-04-2017, 04:15
Читать
В Москве обсудили вопросы развития органического сельского хозяйства

В Москве обсудили вопросы развития органического сельского хозяйства

25-04-2017, 13:10
Читать
ГМ-культуры загрязняют урожай органического сельского хозяйства в США

ГМ-культуры загрязняют урожай органического сельского хозяйства в США

30-09-2015, 07:09
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail