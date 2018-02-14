Китайская компания построит в Лаосе завод по переработке отходов сельского хозяйства в биоудобрения

сегодня в 10:05Министерство сельского и лесного хозяйства Лаоса в сотрудничестве с китайской компанией Hunan Jinye Zhongwang Technology Co , Ltd и местной компанией Xuanye Co., Ltd создаст модульный завод по переработке сельскохозяйственных отходов в органические и биологические удобрения для развития экологически чистого хозяйства в Лаосе, сообщила газета Vientiane Times.Министерство сельского хозяйства Лаоса в настоящее время поощряет местных фермеров внедрять методы органического сельского хозяйства и производить больше органической продукции как для обеспечения безопасности пищевых продуктов на внутреннем рынке, так и с целью повышения качества продукции растениеводства, идущей на экспорт, - рис, овощи, чай, кофе.Тем не менее, в стране фермерам не хватает органических подкормок для выращивания эко-урожаев, поскольку большинство удобрений импортируется из соседних стран.Китайская компания в рамках совместного проекта предлагает изучить возможности преобразовать в биоудобрения растительные отходы после выращивания овощей, маниоки, сахарного тростника и построить завод в ближайшее время.(Источник: www.xinhuanet.com)...