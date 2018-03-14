| | В Чебоксарах мужчина похитил и избил свою знакомую за неразделенную любовь
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В Чебоксарах мужчина похитил и избил свою знакомую за неразделенную любовь

Житель Чебоксар избил и похитил свою знакомую за то, что она не ответила на его чувства. Как известно, сейчас идут судебные разбирательства в Ленинском районном суде.
В Чебоксарах мужчина похитил и избил свою знакомую за неразделенную любовь
Пострадавшая рассказала полиции, что её знакомый испытывал к ней симпатию, но у девушки не было взаимных чувств. Это обернулось тем, что в один прекрасный день мужчина выждал жертву у подъезда и силой затолкал в свою машину марки Toyota. Заперев двери, знакомый начал избивать девушку, нанося удары по голове и лицу. Попытки жительницы Чебоксар позвать на помощь оказались тщетны.С порванным колготками и синяками мужчина выкинул свою жертву из авто и уехал. Девушка обратилась в больницу, а затем написала заявление в полицию.На данный момент известно, что суд присудил мужчине штраф размером в 5 тысяч рублей...

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