| | Борисовская милиция ищет ушедшего ночью из дома 15-летнего мальчика
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Борисовская милиция ищет ушедшего ночью из дома 15-летнего мальчика

Борисовская милиция ищет ушедшего ночью из дома 15-летнего мальчика
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Сотрудники борисовской милиции разыскивают 15-летнего мальчика, который ушел из дома, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.Александр Заяц пропал ночью в понедельник 26 марта — он ушел из деревни Неманица и в настоящее время его местонахождение не известно.В УВД сообщили приметы пропавшего: его рост — около 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы, лицо — овальное. На мальчике были черно-серая куртка, серые джинсы и черные кроссовки.Внимание! Разыскивается несовершеннолетний! Заяц Александр Сергеевич ночью 26 марта ушел из дома в деревне Неманица Борисовского района и его местонахождение не установлено https://t.co/ZnnJF5s46O pic.twitter.com/TTxAJOg0JE— UVD_Minobl (@UVD_Minobl) March 26, 2018По словам милиционеров, он может передвигаться на автомобильном транспорте или поездами железной дороги.В УВД просят граждан, которые видели Александра, сообщить известную информацию в Борисовский РУВД...

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