Жена преподавателя ЮУрГУ рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой

В Челябинске разгорелся новый скандал. Там жена одного из преподавателей ЮУрГУ на своей странице в Instagram рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой-второкурсницей у них дома на протяжении 1,5 лет. Женщина не только публично заявила о такой не стандартной связи, но и рассказала подробности произошедшего.Супруга преподавателя ЮУрГУ рассказала, что её муж на протяжении 1,5 года встречался со своей студенткой. У них были не просто отношения, они часто занимались сексом в квартире педагога. Молодая девушка, которая видимо опытом в отношениях не обладает, постоянно фотографировалась в этой квартире на фоне детских вещей, в одежде жены преподавателя, а также с их котом. Всё это студентка не скрывала и выкладывала в сеть.Обманутая жена, которая по-видимому уже со всем смерилась, решила рассказать всю эту историю и поинтересоваться у общественности, ситуация нормальная или нет. По словам женщины, её муж завязал роман с молодой девушкой, когда жена была ещё беременна.Но и после рождения ребёнка ничего не изменилось. Пострадавшая предложила «скинуться» на вещи бедной студентке, чтобы она больше не брала её.Когда история стала становиться популярной, скандальный преподаватель удалил все страницы в социальных сетях. В самом же ЮУрГУ ситуацию ещё не комментируют...