| | Жена преподавателя ЮУрГУ рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой
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Жена преподавателя ЮУрГУ рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой

В Челябинске разгорелся новый скандал. Там жена одного из преподавателей ЮУрГУ на своей странице в Instagram рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой-второкурсницей у них дома на протяжении 1,5 лет. Женщина не только публично заявила о такой не стандартной связи, но и рассказала подробности произошедшего.
Жена преподавателя ЮУрГУ рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой
Супруга преподавателя ЮУрГУ рассказала, что её муж на протяжении 1,5 года встречался со своей студенткой. У них были не просто отношения, они часто занимались сексом в квартире педагога. Молодая девушка, которая видимо опытом в отношениях не обладает, постоянно фотографировалась в этой квартире на фоне детских вещей, в одежде жены преподавателя, а также с их котом. Всё это студентка не скрывала и выкладывала в сеть.
Жена преподавателя ЮУрГУ рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой
Обманутая жена, которая по-видимому уже со всем смерилась, решила рассказать всю эту историю и поинтересоваться у общественности, ситуация нормальная или нет. По словам женщины, её муж завязал роман с молодой девушкой, когда жена была ещё беременна.
Жена преподавателя ЮУрГУ рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой
Но и после рождения ребёнка ничего не изменилось. Пострадавшая предложила «скинуться» на вещи бедной студентке, чтобы она больше не брала её.
Жена преподавателя ЮУрГУ рассказала, как её муж занимался сексом со студенткой
Когда история стала становиться популярной, скандальный преподаватель удалил все страницы в социальных сетях. В самом же ЮУрГУ ситуацию ещё не комментируют...

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