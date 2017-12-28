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События

Кондратьевский перекрыли из-за пожара

Кондратьевский перекрыли из-за пожара
Как сообщили «Водителю Петербурга» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в связи с пожаром перекрыто движение транспорта на участке Кондратьевского проспекта от Полюстровского проспекта до улицы Жукова.По информации ГУ МЧС по Петербургу, произошел пожар в расселенном доме по адресу: Кондратьевский проспект, 40. На месте работают пожарные расчеты.По данным «Яндекс. Пробок», движение по Кондратьевскому сильно затруднено в обе стороны, особенно плотно — от улицы Ватутина к Полюстровскому проспекту...

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